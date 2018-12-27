Сеть кинотеатров «КиноМинска» УП «Киновидеопроката» Мингорисполкома представила важное нововведение — первые в Беларуси билетные терминалы самообслуживания для кинотеатров. Два терминала уже заработали в минских кинотеатрах «Аврора» и «Беларусь». В дальнейшем такие же устройства для самостоятельной покупки билетов в кино будут установлены во всех кинотеатрах сети.

Процесс оплаты билетов через терминал занимает минимальное количество времени и требует лишь наличия банковской карточки — аналогичные устройства уже давно используются посетителями всех известных фастфуд-ресторанов. Оплата по карточке также производится при покупке билетов онлайн с помощью сервиса «Байкард», который работает с кинотеатрами сети «КиноМинска» с 2013 года, однако довольно большая часть зрителей все еще предпочитать приобретать билеты на месте, в кинотеатральных кассах. Появление терминалов самообслуживания позволит сделать этот процесс наиболее комфортным и поможет избавиться от частых очередей в кассы.

Чтобы купить билет, посетителю нужно всего лишь выбрать на экране терминала нужный фильм, время сеанса и места в зале, затем произвести оплату с помощью карточки. После успешного подтверждения оплаты, терминал распечатает билет. С покупателя при этом не взымается денежная комиссия — разницы в стоимости между билетом, приобретенным в кассе, и билетом, приобретенным через терминал, нет.

Билетные терминалы сети кинотеатров «КиноМинска» — первый в своем роде проект среди всех кинотеатральных сетей Минска и Беларуси. Разработкой, установкой и поддержкой терминалов занимается белорусская IT-компания ArcomGroup, специализирующаяся на профессиональном программном обеспечении для автоматизации кинотеатров, театров, стадионов, парков и т.д.