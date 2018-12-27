Уникальный артефакт появился в экспозиции Музея истории Могилева. Фрагмент фрески XVII века нашли рабочие, когда в городе начали строить новый парк. Обломок буквально лежал в куче строительного мусора. Находку передали археологам.

Изучат её в Могилёвском государственном университете. Историков удивило то, что на фрагменте панно можно различить цвета и узоры. Вероятнее всего, это часть стены жилого дома, которая была декорирована на европейский манер.

О том, что на территории нынешнего Подникольского парка в XVII веке жили зажиточные горожане, которые могли позволить себе такое украшение домов, известно из воспоминаний путешественников. Теперь об этом знают наверняка. Находку передали в постоянную экспозицию могилёвского музея. Пока фрагмент фрескового панно такого возраста и такой сохранности единственный в Беларуси.