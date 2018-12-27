Перед тем, как лечь в больницу, известная в прошлом телеведущая, народная артистка Беларуси Зинаида Бондаренко вызвала врача своему мужу, который полностью ослеп. Зинаида Александровна очень переживала, что в ее отсутствие с ним может что-то случиться, тем более, что накануне супруг чувствовал себя неважно.

— Зинаида Александровна лежит в 6-й больнице, — рассказал «Белорусскому партизану» журналист Александр Томкович, который готовит к изданию книгу «Далягляды Зінаіды Бандарэнка. Мой шлях да Беларусі». – Она уже отошла от наркоза, операция, по словам сына, прошла удачно. У нее отдельная палата с телевизором, комфортные условия…

Зинаида Александровна до последнего не хотела, чтобы кто-то знал о том, что ей предстоит операция, что она собирает средства на искусственный протез сустава и последующую реабилитацию. Боялась, что кто-то, возможно, начнет спекулировать на этой теме, поэтому вообще не хотела никакой огласки… Обо всем этом знал очень узкий круг людей.

А я был удивлен: оказывается, многие мероприятия, куда Бондаренко приглашали как ведущую, она вела совершенно бесплатно! Чаще всего ей не платили. Я понимаю, что халявщиков много, но чтобы до такой степени… Я сам не знал, что она перед тем, как выйти на сцену, делала обезболивающий укол – иначе она стоять не могла.

Очень сильно помогла экс-глава БАЖа Жанна Литвина, она координировала компанию по сбору денег. Нам помогли Радио Свабода, Белсат, приличную часть денег дала Светлана Алексиевич, которая приехала из Берлина. Зинаида Бондаренко, конечно, была крайне признательна всем за участие в ее судьбе. Светлана Алексиевич рассказала ей, что недавно аналогичную операцию по замене сразу двух суставов в Германии сделали известному российскому кинематографисту Александру Сокурову. Так он уже через четыре дня встал и поехал по делам!

Зинаиде Бондаренко врачи сказали так: ляжете в больницу 24 декабря, 26 будет операция и, если все будет хорошо, выпишем вас на православное Рождество.

Причем как раз сегодня, 26 декабря, у сына Зинаиды Бондаренко (он священник) день рождения! Так Володя сказал: самый лучший подарок на день рождения – что операция прошла хорошо!

Кстати, Зинаида Бондаренко в свое время вместе с композитором Игорем Лученком объехала половину Советского союза. И когда умер Лученок, я понял, насколько у Зинаиды Александровны серьезная проблема с ногами. Я предложил ей вместе поехать на прощание в Дом офицеров, но она отказалась. Говорит, я еле хожу и не хочу, чтобы меня видели с палочкой…

Перед операцией Зинаида Александровна переживала даже не столько за себя, сколько за мужа. Дело в том, что у него была редкая форма глаукомы, ему сделали операцию, но он полностью потерял зрение. Ну и вообще со здоровьем у него не очень, хоть он и бодрится. Так она перед тем, как лечь в больницу, вызвала «скорую». Врач его послушал, посмотрел и сказал: не волнуйтесь, все будет но льно. Правда, Зинаида все равно переживала, как он справится без нее? Но на это время к отцу переехал сын с женой и тремя детьми, так что он под надежным присмотром.

Уже перед операцией Зинаида Бондаренко сходила в церковь, помолилась, поставила за всех свечки, в том числе и за мою дочку Катерину…