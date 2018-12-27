Массовая авария произошла вечером 26 декабря на трассе М1 между Борисовом и Крупками. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.



— В районе 460-го километра трассы Брест — Минск — граница РФ около 22.00 много разбитых фур и легковых автомобилей, в общей сложности на непродолжительном участке дороги 18 поврежденных транспортных средств. Дорога абсолютно не обработана — чистый лед, — рассказали очевидцы.

В ДЭУ-69, которое обслуживает этот участок дороги, сообщили некоторые подробности произошедшего. «Это неучетное ДТП, пострадавших в нем нет. В результате столкновения были повреждены три фуры. Одна из них, с номерами Минской области, сильно повреждена с правой стороны. Кабина еще одного грузовика „ушла“ в кювет, а полуприцеп остался на дороге», — сообщили на предприятии.

В ДЭУ отметили, что трасса была обработана реагентами. Дорожники предполагают, что, кто-то из дальнобойщиков мог уснуть прямо за рулем. В этом будет разбираться ГАИ.