Новогодняя елка, расположенная у Дворца спорта в Минске, вошла в сказочный рождественский топ телеканала Euronews. Также в топ попали ели из Афин, Берлина, Будапешта, Донецка, Дортмунда, Красноярска, Лондона, Монако, Москвы, Нанта, Осло, Парижа, Праги и Варшавы.

«Установка рождественской елки — это традиция не только для миллионов семей Европы, но и для городов. Зачастую, это экстравагантный центральный элемент, который возвышается над площадью, ослепительный праздничный аттракцион для покупателей и посетителей, приходящих на Рождественский рынок», — отмечают авторы списка.

«Сотни волшебных огней, безделушек и гигантских украшений обычно украшают самые большие рождественские ели на всех площадях, но в некоторых городах дизайнеры пошли еще дальше», — заявляют в Euronews.