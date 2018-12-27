Суд Сенненского района приговорил 51-летнего гражданина Армении, живущего в Богушевске, к 6 годам лишения свободы за то, что он нанял человека, чтобы искалечить 21-летнюю девушку.

Мужчина был арестован в июле, с исполнителем заказа он договорился за 1000 долларов. За эти деньги девушку должны были лишить зрения, руки и ноги. Однако все дальнейшее происходило под контролем милиции, и правоохранители инсценировали смерть девушки, смонтировав фотографии, которые предоставили заказчику.

Сама девушка в это время находилась на «химии» — ее осудили за ДТП, произошедшее в мае 2017 года, в котором погибли 16-летний сын жителя Богушевска и 17-летняя девушка. Виновнице аварии и хотел отомстить мужчина.

27 июля в его отношении возбудили уголовное дело по части 4 статьи 16, пункту 12 части 2 статьи 139 УК — подготовка к убийству. Однако, позже обвинение переквалифицировали. Обвиняемый осужден за приготовление к умышленному причинению тяжкого телесного повреждения, совершенному способом, носящим характер мучения и истязания, по найму, повлекшему по неосторожности смерть потерпевшего (часть 1 статьи 13, часть 3 статьи 147 УК).

Суд приговорил его к лишению свободы на шесть лет с отбыванием срока в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законном порядке, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе областного суда.