26 декабря открылась компьютерная аудитория роты информационных технологий на базе Военной академии.

Открывали аудиторию министр обороны Андрей Равков, начальник Генштаба Олег Белоконев и глава ПВТ Всеволод Янчесвский, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Пока в ИТ-роте сформировано 2 взвода по 20 человек. Все они имеют высшее техническое образование по ИT-специальности, а также проявили наибольшую заинтересованность в службе. Первоначальный конкурс в роту составил более восьми человек на место.

ИТ-бойцы прошли курс начальной военной подготовки, выполнили упражнения стрельб, приняли Военную присягу, сейчас у них продолжается общевойсковая подготовка, затем они приступят к выполнению задач по предназначению — задачи военнослужащих нового подразделения будут связаны непосредственно с программированием.

Как сообщалось ранее, специальная ИТ-рота будет работать не только над проектами Военной академии, но и по договору займется разработкой в интересах ГВПК и ПВТ. Предполагается, что ИТ-бойцы будут заняты работой по предназначению или учебой 8 часов в день — с 8:30 до 13:20 и с 15:30 до 18:20.