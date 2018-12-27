Руководители администраций президентов подписали меморандум о сотрудничестве.

Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова встретилась с руководителем администрации российского лидера Антоном Вайно, сообщили в четверг в пресс-службе Кремля, передает Sputnik.

Встреча глав администраций Лукашенко и Путина состоялась в Москве в четверг.

«Подписан Меморандум о сотрудничестве между Администрацией президента Российской Федерации и Администрацией президента Республики Беларусь», — сообщили в пресс-службе.

Как там уточнили, документ предусматривает «активное взаимодействие по вопросам государственной службы и подготовки кадров, обмен опытом в области нормотворческой деятельности и юридической экспертизы, проведение консультаций в сфере информационно-коммуникационных технологий».

Поднималась ли на встрече Кочановой и Вайно тема следующей встречи Лукашенко и Путина, в пресс-службе Кремля не уточнили. Напомним, что лидеры двух стран должны встретиться до конца года для того, чтобы принять решения по не терпящим отлагательства вопросам двусторонней повестки дня. Дату встречи пока не называла ни белорусская, ни российская сторона.