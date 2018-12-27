Как ни печально сознавать, но вот уже примерно двадцать лет наука в Беларуси практически не влияет на объем ВВП и не является производительной силой. Это одна из причин того, что продукция, экспортируемая из страны, имеет низкую прибавочную стоимость, а доля экспорта высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта промышленных товаров Беларуси не превышает 5 процентов. И, подчеркну, эти мизерные проценты обеспечивают не столько ученые страны, сколько инженерно- конструкторские кадры предприятий и закупленные зарубежные технологии…

Полный текст статьи кандидата технических наук Владимира Королюка читайте в газете «Народная Воля» за 28 декабря