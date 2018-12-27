Белорусская авиакомпания «Белавиа» предложила новые направления по экспериментальным тарифам на Астану, Алматы, Прагу и Санкт Петербург. Стоимость билета составляет 10 евро вместе с таксами и сборами в одну сторону. Продажи продлятся по 27 декабря до 23:59 по минскому времени на покупки с 28 декабря 2018 года по 27 января 2019 года.

Продажа осуществляется только на сайте belavia.by при покупке билетов как из Минска, так и в Минск.

С прочими условиями покупки билетов можно ознакомиться на сайте «Белавиа».