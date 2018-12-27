Беларусь заняла 1-е место в топ-10 стран по потреблению крепкого алкоголя

Согласно глобальному исследованию о пьянстве, проведенному американскими учеными, злоупотребление спиртным — явление весьма распространенное.

На основании Глобального доклада Всемирной организации здравоохранения о ситуации в области алкоголя и здоровья за 2018 год, «Огонек» создал инфографику. Беларусь в ней присутствует лишь в одном фрагменте — в топ-10 стран по потреблению крепкого алкоголя. Но на первом месте.

Как свидетельствуют итоги глобального исследования, охватившего 193 страны, которое недавно представили ученые из Питсбургского университета (США), на активное потребление алкоголя влияет ряд факторов, в том числе климатический и политический.

Американские ученые анализировали большие данные, взятые у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной метеорологической организации, а также исследовательских центров из разных стран. К какому заключению они пришли?

Там, где среднегодовая температура ниже, а число солнечных дней меньше, спиртного употребляют больше, поэтому, в частности, выше риск смерти от алкогольного цирроза печени.

— Механизм понятен: алкоголь расширяет сосуды, стимулирует приток крови к коже и, как следствие, пьющий ощущает, что ему становится теплее,— объяснила ведущий автор исследования, доктор медицины Меричель Вентура-Котс.— Поэтому такой «подогрев» востребован в Сибири, а не где-то в Африке.

При этом исследователи отмечают, что климат, разумеется, лишь один из факторов. На объем потребления спиртного влияют и другие — культурные, социально-экономические, а также религия и государственная политика. Однако, убеждают они, особенности климата требуют разработки особых мер в борьбе с алкоголизмом именно для «холодных» стран.