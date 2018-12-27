На полгода вводится лицензирование экспорта макулатуры и отходов за пределы Евразийского экономического союза.

Согласно постановлению Совета Министров от 22 декабря 2018 года №932, Беларусь на 6 месяцев вводит лицензирование экспорта регенерируемых бумаги и картона за пределы ЕАЭС. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Чтобы экспортировать макулатуру и отходы за пределы таможенной зоны Евразийского экономического союза необходимо будет получить разовую лицензию. Их выдачей занимается Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Также проходит согласование с «Беллесбумпромом». Однако есть страны, экспорт в которые не требует лицензии: Сербия, Грузия, Туркменистан и Азербайджан.

Уведомить о принятом решении Евразийскую экономическую комиссию поручено Министерству иностранных дел.

Постановление вступает в силу с 3 января 2019 года на полгода.