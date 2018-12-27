Причин, по которым человек все время мерзнет, может быть множество. Эксперты портала WebMD систематизировали только те, которые могут быть симптомом того или иного заболевания.

Анемия

Анемия, или малокровие возникает, когда в организме не хватает красных кровяных телец (эритроцитов). Причины могут быть разные, а проявляется недостаток эритроцитов одинаково — усталостью, слабостью, головокружением, одышкой и постоянным ощущением холода, особенно в конечностях.

Гипотиреоз

Гипотиреоз – пониженная функция щитовидной железы, при которой уменьшается выработка гормонов. Постоянное ощущение холода – самый верный признак того, что щитовидка барахлит. Без необходимого уровня гормонов метаболизм замедляется, и тело начинает экономить на собственном «обогреве». Другие типичные признаки гипотиреоза — редеющие волосы, сухая кожа и усталость.

Феномен Рейно

Бывают такие состояния, когда кровеносные сосуды конечностей чрезмерно реагируют на низкую температуру или стресс. Во время приступа, который обычно длится от нескольких минут до часа, сосуды сужаются, из-за чего нарушается кровоснабжение.

Это приводит к тому, что пальцы становятся холодными и немеют, могут стать даже белыми или синими. Когда кровообращение возобновляется, они могут начать покалывать или даже болеть.

Болезнь почек

Когда почки плохо справляются со своей функцией по удалению из организма продуктов распада, вредные вещества могут накапливаться до опасного уровня. Это может снизить температуру тела и вызвать другие проблемы. Человеку будет казаться, что он постоянно мерзнет.

Диабет II типа

При не контролируемом должным образом диабете, который называется диабетической невропатией, постоянная атака на нервные ткани может вызывать ощущение холода, онемения, а иногда и боли в руках и ногах. Диабетическая невропатия развивается постепенно, и больной может долгое время даже не подозревать о ней.

Заболевания периферических артерий

Обычно врачи классифицируют эти заболевания как признак атеросклероза – развитие жировых отложений, которые сужают периферические артерии ноги. Если одна нога намного холоднее, чем другая, и особенно, если она онемела или ослабела, это может быть признаком болезни.

Нервная анорексия

Это расстройство пищевого поведения, которое приводит к резкому сокращению количества калорий и чрезмерному похудению. Отсутствие жира в организме может вызывать постоянное ощущение холода, особенно в руках и ногах. Это состояние может быть опасным для жизни.

Периферическая нейропатия

Периферическая нейропатия — это проявление поражения периферических нервов. Это не отдельное заболевание, а комплекс симптомов, отображающий определенный патологический процесс в самых длинных нервных отростках организма. Среди прочих симптомов нейропатия проявляется ощущением холода в ногах, хотя на самом деле ноги теплые.

Недостаток витамина B12

Витамин B12 нужен организму для создания эритроцитов, и его дефицит может привести к анемии – уменьшенному их количеству. А это, в свою очередь, приводит к тому, что человек все время мерзнет. Витамин B12 содержится в курице, яйцах, рыбе, некоторых зерновых.

Нужно иметь в виду, что иногда даже при правильном питании этот витамин может не усваиваться – из-за болезни или приема лекарств.

Дефицит железа

Низкий уровень железа в организме – одна из распространенных причин постоянного ощущения холода. Этот элемент участвует в процессах связывания и переноса кислорода к тканям. Дефицит железа опасен еще и тем, что при таком положении дел щитовидная железа становится вялой, что может привести к гипотиреозу.

Гипопитуитаризм

Этим сложным словом обозначается заболевание, при котором происходит снижение или полное прекращение выработки гормонов гипофизом. Один из типичных симптомов заключается в том, что человек становится чувствительным к холоду, ему трудно поддерживать тепло.

Недостаток сна

Он нехватки сна страдает метаболизм, понижается температура тела, циркуляция крови замедляется – человека постоянно морозит. А если недосыпание связано с длительным застольем, ситуация усугубляется, поскольку алкоголь не лучшим образом воздействует на область мозга, отвечающую за регуляцию температуры организма.