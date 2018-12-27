Новая батарея зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» поступила в четверг на вооружение 1146-го гвардейского зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Беларуси.

«Получив эту технику, они (1146-й полк – ИФ) повысят свою мощь, и тем самым мощь Вооруженных сил Беларуси», — заявил министр обороны Беларуси Андрей Равков журналистам на церемонии принятия этого вооружения.

Как отметил министр, данный комплекс «по маневренности, мобильности, многоканальности, поражению малозаметных целей, спектру высот и скоростей, на которых он может поражать цели, является наиболее эффективным в мире». «Поэтому в 2012 году было принято решение о закупках этого комплекса, и сегодня в рамках плана развития Вооруженных сил мы выполняем эту задачу», — добавил А.Равков.

Он напомнил, что 1146-й гвардейский зенитный ракетный полк заступил на боевое дежурство с 1 декабря текущего года, и выполняет задачи по охране воздушного пространства на северо-западном направлении, в том числе, осуществляет прикрытие Белорусской АЭС.

Министр также проинформировал, что в 2019 году будет проведено учение «Боевое содружество» на полигоне Ашулук, в котором будет задействован личный состав 1146-го полка и поступившие на его вооружение ЗРК «Тор-М2».

Как сообщалось, 1146-й полк сформирован в декабре 2017 года, летом 2018 года полк разместился в военном городке Ворняны в непосредственной близости от строящейся Белорусской АЭС.

«Тор-М2» — всепогодный ЗРК, предназначен для противовоздушной и противоракетной обороны на расстоянии до 15 км и на высоте до 10 км.

«Тор-М2» — новейшая модификация ЗРК «Тор». Среди важнейших отличительных особенностей этой модификации — вдвое увеличенный боекомплект, в составе которого 16 новых зенитных управляемых ракет 9М338К с расширенной зоной поражения, повышенной точностью стрельбы и уменьшенными массогабаритными показателями. Интервал старта ракет с одной боевой машины составляет от двух секунд. Таким образом, в составе батареи ЗРК «Тор-М2» может за короткий промежуток времени отразить массированный налет современных средств воздушного нападения.

По данным военного ведомства Беларуси, первые батареи зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» поступили на вооружение 120-й зенитной ракетной бригады ВВС и войск ПВО в 2011 и 2012 годах. В начале 2014 года в 120 бригаде был сформирован зенитный ракетный дивизион «Тор-М2» в составе трех батарей. В конце 2016 года данный зенитный ракетный комплекс поступил на вооружение 740-й зенитной ракетной бригады, впоследствии он передан в 1146-й зенитный ракетный полк.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области (на границе с Литвой) по российскому проекту «ВВЭР-1200». Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Ввод первого энергоблока в энергосистему запланирован на 2019 год, второго — на 2020 год. Генподрядчиком строительства АЭС является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»).