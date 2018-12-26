Один из самых авторитетных научных журналов, Science, опубликовал список самых прорывных и провальных исследований 2018 года. Десятку прорывных открытий возглавляет исследовательская работа международной группы ученых, посвященная развитию клеток эмбрионов.

В рейтинг прорывных научных открытий попали исследования развития клеток эмбрионов, одобрение лекарства, подавляющего мутировавшие гены (препарат на основе РНК-интерференции), выделение ДНК из останков женщины, жившей 50 тыс. лет назад, что доказало скрещивание двух видов древних людей — неандертальцев и «денисовцев» («денисовские люди»). Еще одним открытием стало обнаружение кратера диаметром 31 км подо льдами Гренландии — по мнению ученых, его мог оставить метеорит.

Также в рейтинг попали социально значимые исследования: раскрытие серии изнасилований и убийств в Калифорнии в 1970–1980-х годах — генетики помогли полицейским сопоставить улики с мест преступлений с образцами генеалогической базы ДНК (GEDMatch). Этот способ помог сначала вычислить родственников подозреваемого, а потом серийного убийцу. Преступником оказался полицейский Джозеф Джеймс де Анджело.

В список важных исследований попал доклад о сексуальных домогательствах в отношении женщин в академической сфере. Результаты показали, что более 50% женщин-преподавателей и персонала университетов, а также 20–50% студенток становились жертвами сексуальных домогательств, в том числе с применением насилия.

Редакция журнала Science также назвала главные провалы 2018 года. В их число попало исследование китайского ученого Цзянькуй Хэ в области редактирования человеческого генома. Он заявил о рождении двойняшек, устойчивых к ВИЧ-инфекции благодаря вмешательству в их геном на стадии эмбриона. Работа ученого вызвала широкую дискуссию об этических аспектах создания генетически модифицированных детей.

Так же в провалы года были засчитаны: пожар, уничтоживший 200-летний музей в Бразилии и ситуация с глобальным потеплением.