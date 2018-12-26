В Жлобине в квартире одного десятиэтажного дома прогремел взрыв бытового газа.

Происшествие произошло 27 октября, когда местный житель решил отравиться газом в собственной квартире.

В результате взрыва пострадало две квартиры и два человека . Обломки обрушенной стены нанесли увечья соседу. Инициатор взрыва получил более 30% ожогов.

Сообщается, что соседа госпитализировали с черепно-мозговой травмой, а хозяина квартиры с серьезными ожогами.

Чудом не пострадали спящая рядом с соседом жена и двое маленьких детей.

На хозяина квартиры, который хотел тихо покончить с собой, завели уголовное дело за умышленное уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом.

Сейчас 25-летний Алексей находится в СИЗО.