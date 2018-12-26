Кашталапов работал в труппе балета Государственного народного хора Беларуси и в первом составе ансамбля «Хорошки».

Умер заслуженный артист Беларуси, художественный руководитель белорусского государственного ансамбля народной музыки «Свята» Анатолий Кашталапов, об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает Sputnik.

Артист скончался на 71-м году жизни. Летом текущего года Кашталапов отпраздновал свой 70-летний юбилей.

Анатолий Кашталапов родился в Могилеве в 1948 году. Он посвятил искусству почти 50 лет своей жизни, работал в труппе балета Государственного народного хора Беларуси и в первом составе ансамбля «Хорошки». С 1988 года он был в составе Белорусского государственного ансамбля народной музыки «Свята».

Анатолий Кашталапов известен как выдающийся танцор, музыкант и фольклорист. Известно, что молодой артист послужил прообразом танцора, который изображен на мозаичных панно на домах напротив Национальной библиотеки Беларуси.