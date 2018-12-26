Первый в мире смартфон с вырезом в дисплее – Honor V20 представлен официально. Аппарат получил 48-мегапиксельную камеру.

Так, накануне в КНР компания Huawei, владеющая брендом Honor, провела официальную презентацию смартфона Honor V20. В арсенале устройства значатся 6,4-дюймовый дисплей разрешением 2 310 на 1 080 пикселей с 4,5-миллиметровым вырезом под фронтальную камеру разрешением 25 мегапикселей. Аналогичный экран и камера используются и в смартфоне Huawei Nova 4.

Создана новинка на однокристальной платформе Kirin 980 с технологией GPU Turbo 2.0, оптимизированной под ресурсоемкие игры. Охлаждение системы осуществляется при помощи специальной тепловой трубки с жидкостью по технологии под названием NINE. Оперативная память Honor V20 может составлять 6 или 8 гигабайт, встроенный накопитель – 128 или 256 гигабайт на выбор покупателя.

Основная камера новинки – это сенсор Sony IMX586 разрешением 48 мегапикселей и объективом со значением диафрагмы f/1.8. Помимо этого, на задней панели смартфона Honor V20 размещена трехмерная камера Time of Flight 3D для использования в играх и приложениях, например, с целью передачи уникальных движений виртуальному персонажу.

Еще одной особенностью представленной новинки является режим персонального компьютера: к Honor V20 можно подключить клавиатуру, мышь, монитор и пользоваться устройством как настольным компьютером. В таком режиме, по утверждению представителей компании-разработчика, производительность смартфона в 10 раз выше производительности обычного компьютера.

Кроме того, Honor V20 является первым смартфоном компании Huawei с технологией Link Turbo для ускорения связи Wi-Fi и 4G. Первый стандарт связи можно «разогнать» по скорости на 135%, а второй – на 71% за счет совместного использования.

Новинка получила двухдиапазонный приемник GPS, голосового помощника Yoyo, аккумулятор емкостью 4 000 миллиампер-часов и поддержкой быстрой зарядки. Стоимость смартфона Honor V20 составит от 435 долларов – за эти деньги покупатель получит аппарат с 6-гигабайтной «оперативкой» и 128-гигабайтным накопителем. Самый дорогой смартфон оценен в 580 долларов.