На YouTube появился анонс очередного выпуска программы «Ничего личного» на телеканале ОНТ, в которой ведущий Марат Марков берет интервью у министра внутренних дел Игоря Шуневича.

В частности, передает Белсат, в анонсе звучит следующая фраза министра: «Если ты фрилансер, будь готов, что к тебе придет фрикоп» (сочетание английских слов free — свободный и cop – полицейский, – прим. belsat.eu). Скорее всего слова Шуневича были сказаны в контексте преследования милицией независимых журналистов без аккредитации.

Как можно судить из анонса, Шуневича также спросили насчет его появления в форме сталинской милиции, а также об отношении к геям. «Я их называю дырявыми», – сказал министр. Известно, что «дырявые» – это оскорбительное обращение к геям на тюремном жаргоне.

Интервью с Шуневичем должно выйти на ОНТ 27 декабря.