Армения и Беларусь заинтересованы в импорте казахстанского бензина, сообщил глава Минэнерго Канат Бозумбаев.

«Сейчас этот вопрос с Арменией и Беларусью обсуждаем. Они проявили желание покупать казахстанский бензин. Поэтому это мы обсуждаем со странами-членами ЕАЭС», — сказал К. Бозумбаев на брифинге в Астане в среду, пишет «Интерфакс».

Как сообщалось, министр энергетики объявил о намерении Казахстана начать экспорт бензина для недопущения затоваривания рынка после модернизации трех НПЗ республики.

В октябре Казахстан и Россия подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимодействии в топливно-энергетическом комплексе. Поправки касались снятия эмбарго на поставки казахстанского бензина в страны СНГ.

По данным комитета статистики, в 2017 году в Казахстане произведено 3,073 млн тонн бензина, включая авиационный.

В январе-ноябре 2018 года произведено 3,599 млн тонн бензина, включая авиационный, что на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как ранее прогнозировал зампредправления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти нацкомпании «КазМунайГаз» Данияр Тиесов, Казахстан сможет экспортировать 1,2 млн тонн в 2019 году.

В Казахстане с населением свыше 18,3 млн человек действуют три крупных НПЗ — Атырауский, Павлодарский и Шымкентский. Шымкентский НПЗ построен в 1985 году, «КазМунайГаз» и CNPC владеют по 50% долей акций завода. Атырауский и Павлодарский заводы построены в 1945 и 1978 годах соответственно, контролируются «КазМунайГазом».