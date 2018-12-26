Политолог Валерий Карбалевич в экспресс-комментарии «Салідарнасці» рассказал о трудностях переговоров в Кремле.

Что заставило Владимира Путина понервничать во время разговора с Александром Лукашенко и почему стороны торопятся встретиться еще раз до конца уходящего года? Политолог Валерий Карбалевич прокомментировал «Салідарнасці» итоги переговоров в Москве.

По мнению собеседника, причиной волнения российского президента был сам характер переговоров — ситуация сложилась острая и конфликтная. Кроме того, нервозность Путина подчеркивалась тем, что переговорщики сидели перед прессой открыто:

— С самого начала было очевидно, что переговоры будут конфликтными. Поэтому нервные движения ногами Путина понятны. Они выдавали напряжение президента России. Тут еще и ракурс был выбран такой, когда переговорщики сидели не за столом.

По мнению политолога, главным вопросом, требующим срочного решения, является компенсация Россией последствий налогового маневра:

— Речь идет о сумме более $ 300 миллионов, во всяком случае, на следующий год. А еще белорусская сторона подсчитала, что с момента задействования маневра Беларусь потеряла около $ 3 миллиардов. Минск, безусловно, желает разрешения этого вопроса до Нового года.

Валерий Карбалевич обратил внимание на отсутствие официальной информации о возвращении белорусской делегации из Москвы:

— Возможно, Лукашенко придется заночевать несколько ночей там в ожидании очередных переговоров.

Пойдет ли Минск на вынужденные уступки? Политолог предполагает, что белорусские власти будут действовать старыми методами:

— Тактикой белорусской стороны будет втягивание в переговоры. В том числе и по вопросам построения Союзного государства, на чем настаивает Москва. Поскольку переговоры могут длиться долго, Минск будет настаивать на том, чтобы решать вопрос компенсации за налоговый маневр уже сейчас. То есть переговоры будут идти годы, а деньги должны поступить с 1 января. Вот такой вариант белорусскую сторону удовлетворил бы. Пойдет ли на это Москва — трудно сказать.