Как белорус написал портрет британской королевы

Британская газета Daily Express составила список лучших портретов королевы Елизаветы Второй, доступных для публики.

Самым ранним в этом перечне оказалось изображение Ее Величества, сделанное в 1948 году – когда она была еще не монархиней, а принцессой.

Картина эта авторства уроженца Беларуси Савелия Сорина – художника, поездившего по миру и написавшего многих известных людей, включая Максима Горького и Анну Павлову.

Обычно она недоступна для широкой публики, поскольку постоянно находится в лондонской королевской резиденции Кларенс-хаус.

Однако сейчас портрет выставлен на обозрение, поскольку является частью экспозиции в королевской галерее Букингемского дворца, которая будет действовать до 28 апреля.

Как сообщает Wikipedia, Сорин родился в 1878 году в Полоцке в небогатой еврейской семье. Отец был портным, мать состояла в секте молокан. В 16 лет ушел из дома, жил в Туле, Орле, Одессе.

Учился в Одесской художественной школе, в Высшем училище живописи, скульптуры и архитектуры при Императорской Академии художеств и в мастерской Ильи Репина.

После революции уехал в Ялту, после в Тифлис, затем переехал в Париж, а во время Второй мировой войны поселился в США. Умер 22 ноября 1953 года в Нью-Йорке.

В 1902 году еще учеником Сорин написал портрет Максима Горького, и быстро приобрел репутацию превосходного портретиста.

В дальнейшем ему позировали Федор Шаляпин, Анна Ахматова, Лилиан Гиш, Элеонора Дузе, княгиня Ольга Орлова и другие известные личности.

Картины художника есть в коллекциях Люксембургского музея в Париже, Бруклинского музея в Нью-Йорке, Государственной Третьяковской галереи и других крупных музеев.