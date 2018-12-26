Фотофакт: в Полоцке автомобилисты создали елку из 60 машин
Фото из социальных сетей

В флешмобе участвовали автомобилисты из Полоцка и Новополоцка, которые состоят в клубе AMS.

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