В КГБ подтвердили факт задержания экс-владельца клуба «Дозари».

«Он задержан, ему уже предъявлено обвинение», — сообщили Sputnik.by в среду в пресс-службе КГБ.

По словам собеседников агентства, задержанному предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 16 «Соучастие в преступлении» и по ч. 2 ст. 431 «Дача взятки» Уголовного кодекса Беларуси.

Как уточнили источники в правоохранительных органах, взятка предназначалась должностному лицу за решение вопросов, входящих в его компетенцию.

Другие подробности данного уголовного дела в КГБ сообщить отказались, сославшись на тайну следствия.