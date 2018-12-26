Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в ноябре 2018 г. составила 994 рубля. Такая информация озвучена сегодня Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь.

Кстати, как сообщает БЕЛТА, в октябре заработок белорусов в среднем составлял Br999,7.

При этом средняя зарплата работников Минска за ноябрь сформировалась в размере Br1 375,3. В Минской области она составила Br994,7, в Гомельской — Br895,7, Брестской — Вr867, Гродненской — Br863,7. Средний заработок в Витебской области составил Br838, в Могилевской — Br836,3.

Самыми высокооплачиваемыми сотрудниками стали специалисты воздушного транспорта (Br2 635,2), информации и связи (Br2 840), включая информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br3 913,6), а также вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2 055,7). В лидерах и такие виды деятельности, как производство химических продуктов, кокса и продуктов нефтепереработки, горнодобывающая промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность.

Меньше всего начислено в ноябре работникам по уходу в специализированных учреждениях и в сфере социальных услуг (Br571,6), творческой деятельности и развлечений (Br596,1), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры (Br557,7), парикмахерских и салонов красоты (Br492,1).