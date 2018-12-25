Россия заблокировала переговоры о компенсации потерь Беларуси от налогового маневра. В спешном порядке проект республиканского бюджета был передан в парламент. В проекте, надо полагать, обошлись без учета российской компенсации. И правильно! Ждать у моря погоды, когда российское руководство снизойдет до продолжения темы, – себе дороже. И президент сказал, что потери существенны, но для экономики не критичны.

Вице-премьер И.Ляшенко их уточнил: при цене на нефть 70 долларов за баррель ухудшение экономики наших НПЗ в 2019 году составит 240 млн долларов, и снижение поступлений доходов в бюджет – еще 143 миллиона. Естественно, власти стали успокаивать население, что, мол, даже и не почувствуете. Все свои социальные обязательства по бюджету правительство выполнит неукоснительно.

Если население не заволнуется, оно и впредь должно остаться чистым продавцом иностранной валюты, уравновешивая валютный рынок. В январе–ноябре физические лица на чистой основе продали 1 млрд 136,7 млн долларов. Но в сравнении с аналогичным периодом прошлого года это меньше на 36,8%. Если население станет больше беспокоиться из-за имперских поползновений России, оно начнет сберегать доллары и евро. А это может отразиться на курсе рубля. Вкупе со снижением валютных доходов бюджета от экспорта нефти и нефтепродуктов наступившая девальвация национальной денежной единицы потянет за собой инфляцию. Расчет бюджета-2019 велся, исходя из прироста ВВП на 2,1% (то есть ниже среднемировых темпов), инфляции – 5%, ставки рефинансирования – 10%, курса доллара 2,22 рубля. Таковы параметры без российской компенсации…

Полный текст колонки профессора, доктора экономических наук Бориса Желибы читайте в газете «Народная Воля» за 26 декабря