Смертельное ДТП с фурой под Гомелем: погибла семейная пара

По предварительной информации, водитель «паркетника» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу прямо под грузовик.

Смертельное ДТП с участием кроссовера KIA Sportage и фуры Scania произошло неподалеку от Гомеля, сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, сообщает Sputnik.

Авария произошла на 79-м километре трассы граница РФ – Гомель – Кобрин в понедельник, 24 декабря, около 16:00. По предварительной информации, 50-летний водитель KIA Sportage не справился с управлением и вылетел на встречную полосу прямо под грузовик Scania R420. От полученных травм мужчина и его 48-летняя жена скончались на месте. 24-летняя дочь супругов была госпитализирована. Все трое — жители Речицы.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа под руководством начальника регионального УСК. Специалисты провели осмотр места трагедии и назначили необходимые экспертизы.

«Следственным управлением УСК по Гомельской области возбуждено дело по части 3 статьи 317 Уголовного кодекса Беларуси («Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) по факту ДТП в Гомельском районе», — рассказала Кривоногова.

В данный момент сотрудники СК устанавливают все обстоятельства происшествия и обращаются с просьбой ко всем, кто стал очевидцем или обладает записями видеорегистратора с места ДТП, сообщить об этом в УСК по Гомельской области по телефонам: 8 (023) 269-31-23, 8 (029) 345-29-37, 8 (044) 772-75-45.