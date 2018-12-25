– Какую судьбу готовят этому рыжему! – с восхищением сказала Анна Ахматова, узнав о приговоре суда, вынесенном будущему нобелевскому лауреату Иосифу Бродскому, осужденному за тунеядство.

Действительно! Какая судьба…

Не известно, что было бы с Бродским, если бы не тот приговор. Скорее всего, он все равно стал бы поэтом, а вот насчет «нобелевки» – не знаю. Поэзия вообще трудно пробивается к премиям такого ранга, труднее, чем проза, так что сопутствующее обстоятельство в виде приговора советского суда некоторую роль могло и сыграть. Но дело сейчас не в этом.

Дело в штрафе новоизбранному руководителю зарегистрированного в Чехии «Маладога фронту» Денису Урбановичу. Господину Урбановичу врубили штраф в размере 980 белорусских рублей (сорок базовых величин) за то, что вечером 29 октября 2018 года во время акции «Ноч расстраляных паэтаў» он «демонстративно ударял в колокол». Напомню: ударом в колокол отмечался на той акции каждый загубленный во время сталинских репрессий литератор, живший в Беларуси.

Я не знаю, кто именно и почему решил таким образом начать подготовку «судьбы» Дениса Урбановича. Но он может гордиться. Круче было бы разве что получить приговор за «демонстративное осуществление молитвы» на том же месте и в тот же час. К тому же, поскольку молитва эта не была бы санкционирована церковными властями, приговорить могли за «демонстративное и циничное осуществление молитвы». Мол, без санкции даже молиться нельзя – разве что уж если вы совсем циник…

Полный текст колонки Александра Федуты читайте в газете «Народная Воля» за 26 декабря