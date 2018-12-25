Российский биатлонист Антон Шипулин принял решение завершить спортивную карьеру. Об этом он сообщил на пресс-конференции в немецком Гельзенкирхене перед первым в этом сезоне стартом.

Биатлонист рассказал, что на его решение повлияли подозрения в применении допинга и обыски австрийской полиции, проведенные из-за этого. Также Шипулин пожаловался на проблемы со здоровьем, которые мешают ему выступать на высоком уровне.

Последним стартом спортсмена станет «Рождественская гонка» 29 декабря.

В начале декабря австрийская полиция нанесла визит Шипулину и ряду российских биатлонистов. Всем им предъявили обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира 2017 года. Шипулин назвал обвинения бредом.

Перед началом сезона биатлонист жаловался на то, что пребывает в плохой физической форме, и признался, что не чувствует желания участвовать в сборах национальной команды. Однако затем он поменял решение и возобновил спортивную карьеру.

Шипулин — олимпийский чемпион 2014 года на Играх в Сочи. На его счету также бронза Олимпиады-2010 в Ванкувере. Помимо этого, биатлонист — шестикратный призер чемпионатов мира.