Премьер Медведев подписал постановление об обновлении санкционного перечня. На начало ноября в него входили 322 гражданина и 68 компаний из Украины.

Россия расширила санкции против физических и юридических лиц Украины. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в Twitter.

По словам премьер-министра, он подписал соответствующее постановление.

«Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России», — утверждает Медведев.

Кто именно включен в обновленный список, он не уточнил. На момент написания материала документ не был обнародован пресс-службой правительства РФ.

От Авакова до Тимошенко

В начале ноября 2018 года Москва ввела ограничительные меры экономического характера в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

В черный список попали, в частности, глава МВД Украины Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, бывший лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош, старший сын президента Украины Алексей Порошенко и политик Юлия Тимошенко.

В перечень были включены также украинские промышленные предприятия, швейцарская компания Ferrexpo, владеющая долей в Полтавском горно-обогатительном комбинате, и две британских компании.

Согласно постановлению, счета, ценные бумаги и имущество участников санкционного списка, расположенные в России, подлежат блокировке.

Запрещено выводить капитал этих граждан и компаний за пределы РФ. Санкции Москвы могут быть отменены в случае отказа Киева от ограничительных мер против российских физических и юридических лиц.

За аннексию Крыма

Украина 2 сентября 2015 года ввела санкции в отношении ряда граждан и юрлиц (в основном из России) в ответ на российскую аннексию Крыма и вмешательство Москвы в события на востоке Украины, где пророссийские сепаратисты установили контроль над рядом районов Донецкой и Луганской областей.

В перечень на ноябрь 2018 года входили примерно 1700 физических и около 700 юридических лиц.