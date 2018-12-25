В Беларуси вводят некоторые изменения по беспошлинному ввозу и декларированию товаров, которые физлица приобрели для личного пользования. Новшества предусмотрены президентским указом от 22 декабря № 490 «О таможенном регулировании».

Если развернут литовцы или поляки, то возврат не будет считаться въездом

Одно из главных новшеств: если выезжающего за границу белоруса «развернут» обратно на границе сопредельного государства, то наши таможенники не будут засчитывать этот въезд, когда будут определять периодичность пересечения им границы.

Проще говоря, если, допустим, литовцы или поляки по каким-то причинам не разрешили въезд в страну и путешественнику пришлось вернуться, это выезд не будет засчитан. Это важно в том случае, если «возвращенец» намерен в другой свой выезд приобрести за границей товары и вписаться в нормы беспошлинного ввоза.

Сейчас такой возврат считается въездом на территорию страны и учитывается при определении периодичности пересечения границы.

По новым правилам достаточно при таком возврате предъявить таможне отметку сопредельной стороны. «В таком случае въезд физического лица после возврата не будет учитываться для целей применения пониженной нормы ввоза», — уточняют в ГТК.

Напомним, сейчас те белорусы, которые выезжают из Беларуси за границу реже чем раз в три месяца, могут провезти до 50 кило товаров для личного пользования, и стоимость их не должна превышать 1500 евро. Тем, кто ездит чаще чем раз в три месяца, разрешается привозить не больше чем 20 кило товаров на сумму до 300 евро.

С 1 января 2019 года в Беларуси еще больше урежут лимиты на ввоз товаров из-за границы для личного пользования. С нового года белорусы, которые везжают на таможенную территорию ЕАЭС реже чем раз в 3 месяца, смогут беспошлинно ввозить купленных за рубежом вещей не больше чем на 500 евро и по весу не больше 25 киограммов. Те, кто чаще пересекает границу, — на 300 евро и 20 килограммов.

Декларировать товары станет проще

Кроме того, в Беларуси упростили правила декларирования товаров для личного пользования, которые ввозятся с превышением норм, рассказывают в ГТК.

С предыдущей версии указа «О таможенном регулировании» сохранилась норма для белорусов, которые пересекают границу чаще чем раз в три месяца. Они могут беспошлинно ввозить товары, стоимость которых не превышает 300 евро, а вес — 20 кг. Ранее в таком случае необходимо было подать таможенную декларацию на товары.

— Сейчас указ не предусматривает такого. Если лицо пересекает границу чаще, чем раз в 3 месяца и ввозит больше нормы, прямо в пункте пропуска он заполняет обычную пассажирскую декларацию и оплачивают в части превышения нормы 30% от стоимости либо 4 евро за кг, — поясняют в ГТК.

Таким образом, если человек въезжает на таможенную территорию ЕАЭС реже чем раз в 3 месяца, он может ввезти товары стоимостью 500 евро и весом не более 25 кг. Если въезжает чаще — лимиты меняются на 300 евро и 20 кг. Однако в обоих случаях прямо в пункте пропуска оформляется пассажирская декларация.

Прописали список товаров, которые не попадут под беспошлинные нормы

В документе подробно прописали перечень товаров, в отношении которых не будут распространяться нормы беспошлинного ввоза. Ни те нормы, которые установлены во всех странах ЕАЭС (с 1 января 2019 года — 500 евро и 25 кг), ни те, которые установлены на национальном уровне (300 евро и 20 кг при пересечении границы чаще одного раза в 3 месяца).

«В их число вошли необходимые в пути следования и месте назначения предметы личной гигиены, бывшие в употреблении одежда, обувь, иные предметы гардероба и другие», — поясняют в ГТК.

Бывшие в употреблении вещи и сейчас не попадают под лимиты беспошлинного ввоза, однако для однозначной трактовки законодательства их перечень детализировали.

Изменения вступают в силу через 10 дней после его официального опубликования (но пока дата опубликования неизвестна).