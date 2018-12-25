Лукашенко и Путин отметили возможность достижения компромисса

Президенты встретились в Москве.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Москве. На повестке дня переговоров — подведение итогов сотрудничества в 2018 году, а также обсуждение взаимодействия на ближайшую перспективу, в том числе обсуждается компенсация за налоговый маневр, который может стоить Беларуси более 10 млрд. долларов в течение ближайших четырех лет.

Пресс-служба президента Беларуси сообщает, что на встрече президенты заявили о возможности достижения соглашения по проблемным вопросам двусторонних отношений.

Владимир Путин отметил устойчивый рост товарооборота. В прошлом году он достиг 32 млрд. долларов, а в этом году пока растет на 12% в сравнении с прошлым.

— В целом, я считаю, у нас отношения развиваются весьма успешно, — приводит цитату Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Сообщается, что российский президент пригласил беларусского на рабочий предновогодний обед, где они смогут обсудить повестку дня один на один.

Владимир Путин также отметил, что во время переговоров будет возможность поговорить по всем темам, в том числе и по энергетике.

— Разумеется, есть и вопросы, при таком большом объеме взаимодействия всегда вопросы возникают, они лежат, как правило, у нас в сфере энергетики. У нас сегодня есть возможность поговорить по всем этим темам, — сказал российский президент.

— Я сегодня предлагаю, даже если мы не выйдем на какие-то окончательные решения, все-таки мы с Вами договаривались вместе послушать обе стороны. А если договоримся, совсем будет хорошо, — добавил Путин.

В свою очередь Александр Лукашенко отметил, что «действительно могут договориться» и «не тащить старые проблемы в новый год».

— Мы действительно можем договориться, потому что команды, которые с нами здесь находятся, провели ряд раундов переговоров. Они знают проблемы, да и мы с вами уже глубоко посвящены в те вопросы, которые надо сегодня решить. Хотелось бы, чтобы мы решили эти вопросы, и в новый год не тащили старые проблемы, — заявил беларусский президент.