ДТП в Крупском районе. Погиб 39-летний водитель, 5-летняя девочка в больнице

В воскресенье, 23.12.2018, в 16:40 в Крупском районе на 480-м км дороги Брест — Минск — граница Российской Федерации в ДТП погиб водитель, пострадала 5-летняя девочка.

ГАИ Минской области сообщает, что столкнулись BMW и Nissan. 39-летний житель столицы на легковом автомобиле BMW ехал в сторону границы РФ и в какой-то момент не справился с управлением ТС, его автомобиль выскочил на встречную полосу движения. Там BMW столкнулся с Nissan под управлением 32-летнего минчанина.

Водитель BMW погиб. Девочка, которая ехала в автомобиле Nissan на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве госпитализирована.

По факту данного ДТП проводится проверка. На обоих легковушках, как отмечается, были установлены зимние шины. Асфальт был обработан песчано-соляной смесью.

Фотографии с места происшествия: