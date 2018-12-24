В Пинске представили логотип культурной столицы

Отбор вариантов логотипа велся давно. Победила работа местного художника Виктора Сагановича, создававшего и герб Пинского района, и эмблему ФК «Волна, и логотип возрожденного фестиваля самодеятельного творчества «Зори над Пиной».

За основу нового творения Саганович взял пинские улицы: белые полосы схематически напоминают улицы, а фрагменты мозаики — основные достопримечательности города. Над всем этим помещена «Птица-цветок», раскрывающаяся свои красно-желтые (в цвета городского герба) лепестки-перышки. Основной фон — цвета морской волны — должен напомнить о том, что Пинск находится в речном крае, на реке Пина.

Как и в случае с логотипом «Брест. 1000 лет», лого культурной столицы получило несколько «облегченных» вариантов для использования в разных сферах городской жизни. Неизменными элементами остались мозаика с достопримечательностями и перекрестные полосы-улицы, а также «Птица-цветок». В настоящее время уже начато создание полиграфической и сувенирной тематической продукции, которая, как обещают в Пинском горисполкоме, появится в продаже после Нового года.

Торжественная церемония открытия республиканской акции «Пинск — культурная столица 2019», назначена на 25 января.