В Мостовском районе обрушилась кровля гаража для комбайнов

Инцидент произошел 23 декабря около 14:50 в населенном пункте Микелевщина Мостовского района. По неизвестной пока причине произошло частичное обрушение кровли гаража, в котором хранятся комбайны. Об этом сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

В результате обрушения были повреждены 200 листов шифера, стропильная система строения, жатка комбайна и загрузочный ящик свекловичной сеялки. О пострадавших людях не сообщается.

В настоящее время выясняется причина обрушения кровли.

За минувшие сутки в Гродненской области произошло 4 пожара, на которых погиб 1 человек и 1 был травмирован. Смертельный пожар случился в Лидском районе. Там погибла женщина 1956 года рождения.