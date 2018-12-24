Стоимость квадратного метра льготного жилья не будет превышать размер среднемесячной зарплаты

На сайте Совета по развитию предпринимательства опубликован проект Директивы Президента «О приоритетных направлениях развития строительной отрасли Республики Беларусь». Документ подготовило Министерство архитектуры и строительства в соответствии c решениями, принятыми 23 ноября на Республиканском семинаре-совещании «О повышении эффективности строительного комплекса Республики Беларусь», сообщает пресс-служба Совета по развитию предпринимательства и предлагает общественности высказать свое мнение о проекте.

В проекте, для повышения привлекательности инвестиционно-строительной деятельности, предлагается сократить количество административных бюрократических процедур с помощью внедрения системы обслуживания «одно окно» и не допускать превышения стоимости квадратного метра жилья, строящегося с господдержкой, над размером среднемесячной заработной платы;

— сократить к концу 2020 года срок нахождения многодетных семей в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий до одного года, не допускать увеличение сроков строительства, соблюдать требования по их максимальному озеленению территорий застройки.

Предусмотрен переход к строительству многоквартирных жилых домов, социальных объектов и административных зданий только в энергоэффективном исполнении.

Стройорганизации нацеливают на максимальное использование электрической энергии в жилом фонде для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, а также на ежегодное увеличение объемов строительства арендного жилья.

Эффективность деятельности строительных организаций планируется повышать, внедряя механизмы качественного планирования производственной деятельности, путем оптимизации временных, финансовых, трудовых затрат при проектировании и строительстве зданий, сооружений.

Предлагается принять решения по повышению уровня оплаты труда строителей, продолжить работу по упрощению доступа субъектов малого и среднего бизнеса на рынок строительных услуг.

Проект Директивы предусматривает цифровую трансформацию строительной отрасли. Для этого до 31 декабря 2021 года необходимо обеспечить переход на электронное взаимодействие участников инвестиционно-строительного процесса, создание государственного строительного портала. Предусмотрено также создание отраслевых информационных ресурсов для формирования единой информационной среды в строительном комплексе.

Отдельный раздел проекта Директивы посвящен инновационному развитию кадрового потенциала строительной отрасли. Предлагается актуализировать профессионально-квалификационную структуру подготовки кадров с учетом современных тенденций развития отрасли и на ее основе совершенствовать содержание образовательных стандартов.

Предложено открывать новые приоритетные специальности работников высшей квалификации, необходимые для развития высокоэффективных производств.

До 31 декабря 2019 года планируется выработать механизм привлечения организаций — заказчиков кадров к участию в софинансировании подготовки специалистов.

Александр Лукашенко дал задание Совету Министров Республики Беларусь совместно с Национальным банком, облисполкомами и Минским горисполкомом в трехмесячный срок разработать и утвердить план мероприятий по реализации положений настоящей Директивы с указанием исполнителей и сроков выполнения.

Контроль за выполнением настоящей Директивы возложен на Совет Министров Республики Беларусь и Комитет государственного контроля.