Шествие Дедов Морозов и Снегурочек пройдёт сегодня в центре Минска

Деды морозы и Снегурочки собираются группами. Шествие новогодних волшебников пройдёт сегодня в столице.

«Навстречу чудесам» отправятся около тысячи участники традиционного праздничного парада. Маршрут: от площади Независимости до Октябрьской. Главный Дед Мороз Минска зажжёт огни на новогодней ёлке, после чего начнётся мюзикл. Зрители увидят огромный новогодний торт, светящееся мороженое и виртуозное танцевальное соло от необычного исполнителя. К слову, с 5 до 7 вечера в центре столицы перекроют движение, что скажется и на работе общественного транспорта. Кстати, он сегодня работает по графику воскресенья.