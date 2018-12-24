С 1 января повысят пенсии военным

С 1 января в Беларуси примерно на 6% повысят пенсии военным, сообщает издание Министерства обороны “Во славу родины». Согласно изданию, такое повышение позволит обеспечить паритет роста размеров пенсий, выплачиваемых за выслугу лет военным пенсионерам, по сравнению с размерами пенсий за выслугу лет государственных служащих и трудовых пенсий по возрасту.

В Минобороны отмечают, что в Беларуси предусмотрено поэтапное увеличение размеров пенсий военным пенсионерам в соответствии с указом «О пенсионном обеспечении некоторых категорий граждан» от 31 августа 2017 года № 314.

Базовый оклад, к которому привязаны размеры зарплат и пенсий военнослужащих, в последний раз пересматривался в сентябре 2017 года. Однако рост пенсий сдержал корректирующий коэффициент. С использованием этого коэффициента пенсии военнослужащих пересчитали в четыре этапа: с 1 сентября 2017 года — 0,83; с 1 декабря 2017 года — 0,85; с 1 июля 2018 года — 0,9. С 1 января 2019 до 30 июня 2019 года этот показатель составит 0,95. Потом корректирующий коэффициент отменят.

В 2019 году должны существенно увеличиться расходы на выплату зарплат бюджетникам и пенсии военным, напоминает TUT.by. Доля этих расходов в республиканском бюджете возрастет с 35,3% до 37,5%.