Россия ответила на претензии Белоруссии

Россия не заключала никаких договоренностей о выплате компенсаций Белоруссии в связи с налоговым маневром в нефтегазовой отрасли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что договоренность состояла в том, чтобы обсудить этот вопрос. «Именно сейчас это происходит», — отметили в правительстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, Москва отказывается выплачивать Минску компенсацию за проведение в России налогового маневра в нефтяной отрасли. По его подсчетам, потери Минска в ближайшие годы составят 10,5 миллиарда долларов.

Лукашенко также отметил, что Россия и Белоруссия, вопреки прежним договоренностям, до сих пор не пришли к соглашению по цене на газ. По его словам, этот вопрос белорусская делегация собирается поднять на двусторонних переговорах с Москвой.

Летом 2018 года в России был принят закон о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли. Он предполагает постепенную отмену экспортной пошлины на нефть и газ с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) к 2024 году. До сих пор Белоруссия закупала российское топливо по ценам внутреннего рынка, которые формируются на основе мировых цен за вычетом расходов на транспортировку и экспортной пошлины.