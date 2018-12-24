Михневич: Евросоюз видит в Беларуси самостоятельного игрока в международной политике

Евросоюз видит в Беларуси самостоятельного игрока в международной политике. Об этом заявил в эфире телеканала ОНТ в программе «Контуры» посол Беларуси в Бельгии и Люксембурге, постоянный представитель при Евросоюзе и НАТО Александр Михневич, сообщает БЕЛТА.

«В Евросоюзе осознали, что наша страна осуществляет независимую, открытую международную политику. Минск является основной переговорной площадкой по Украине, мы поддерживаем хорошие отношения с Грузией и Молдовой. Это говорит о том, что у Беларуси есть своя позиция, которая не идет вразрез с интересами наших партнеров», — отметил Александр Михневич.

По его словам, в следующем году в Минске планируется провести крупный форум с участием дипломатов и представителей европейских деловых кругов.