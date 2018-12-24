Когда пройдут рождественские службы в костелах в центре Минска

Во вторник белорусские католики будут праздновать Рождество. В этот день и накануне, в понедельник 24-го декабря, в минских костелах пройдут праздничные службы. Рассказываем, где и когда.

Архикафедральный собор Святого Имени Пресвятой Девы Марии (пл. Свободы, 9)

24 декабря: 19.00 и 21.00

25 декабря: 10.00, 11.30, 13.00 и 18.30

Костёл святого Симеона и святой Елены (Красный костел), Советская, 15

24 декабря: 20.00 и 22.00

25 декабря: 8.00, 9.00, 11.00,13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00

Костёл Святой Троицы (Святого Роха), Независимости, 44а

24 декабря: 21.00

25 декабря: 9.00, 11.00, 12.30