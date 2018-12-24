Премьера на «Беларусь 3». Социокультурный сегмент Белтелерадиокомпании запускает новый проект, который посвящен 220-летию со дня рождения Адама Мицкевича. Сегодня, в день юбилея великого литератора, «Адам. Жыццё чалавека» — четырехсерийный фильм, который рассказывает о жизни поэта через его культовые произведения «Гражына», «Конрад Валленрод», «Пан Тадеуш» и «Дзяды». Цикл основан на постановочных реконструкциях и рассуждениях, исторических фактах от экспертов.

Все четыре части в эфире «Беларусь 3» одна за одной. С 24 по 27 декабря в 20:15 история жизни Адама Мицкевича и его сочинений.