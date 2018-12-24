Главная рождественская ель США останется без иллюминации

Из-за частичной приостановки работы правительства главная елка США, которая установлена в Вашингтоне, останется без иллюминации.

Жители убеждены в том, что правительство испортило им Рождество.

Напомним, на днях неизвестный мужчина забрался на главную елку около Белого дома. В результате, была повреждена иллюминация. Мужчина был доставлен в больницу.

Из-за временной приостановки работы правительства Соединенных Штатов, проблемы с иллюминацией никто не устраняет. При этом, для посещения также закрыты парки, статуя свободы и другие достопримечательности.

Как в Нью-Йорке появились первые елочные рынки?

Большинство из нас считают само собой разумеющимся, что винный магазин и елочный рынок должны быть в пешей доступности, однако так было далеко не всегда.

Впервые продавать елки в центре Нью-Йорка стали в 1851 году. Тогда предприимчивый фермер привез в Манхэттен первые деревья — чтобы избавить жителей Нью-Йорка от поездок за город и вырубки елей в лесу. Это был не просто первый елочный рынок в городе — это был первый елочный рынок со всей Америке.

В Нью-Йорке поставить елку могли только только богатые люди или те, у кого была лошадь и повозка — ведь сначала дерево надо было срубить в лесу и привезти домой. Как гласит легенда, «веселый лесник» и помещик из Катскилльских гор по имени Марк Карр увидел, что за этим стоит бизнес, и за две недели до Рождества в 1851 году он и его сыновья срубили пару десятков елей, погрузили их на двух волов и отправили сани в Манхэттен.

Карр открыл елочный рынок на углу улиц Greenwich и Vesey, и жителям Нью-Йорка настолько пришлась по душе возможность избавиться от поездки за город за елками, что он распродал весь свой запас деревьев в течение дня. Так и родилась традиция.