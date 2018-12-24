Если вы сбили дикое животное

Незнание законов, как известно, не освобождает от ответственности. К сожалению, некоторые водители забывают об этом. Например, случайно сбив на дороге зайца, они забирают дичь. Что же грозит такому нарушителю?

Как разъясняет начальник ОВД райисполкома Виталий Подзерун, ч. 1 ст. 282-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает ответственность за незаконные перемещение (транспортировку) или разделку диких животных, относящихся в соответствии с законодательными актами к объектам охоты, в том числе погибших, или их частей, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения.

Наказание чревато штрафом или же исправительными работами на срок до 2 лет. А за совершение указанных деяний в крупном размере либо на территории заповедника, национального парка, заказника, на подвергшихся радиоактивному загрязнению территориях, где установлен контрольно-пропускной режим, а также в случае незаконного перемещения или разделки диких животных, виды которых заведомо для виновного включены в Красную книгу Республики Беларусь, либо содеянных лицом, ранее судимым за преступления, предусмотренные настоящей статьей или ст. 282 УК, грозит наказание в виде штрафа, или ареста, или ограничения свободы на срок до 2 лет, или ее лишения до 3 лет.

Кроме того, действия, совершенные должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо же совершение вышеназванных деяний, но в особо крупном размере, наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности (или заниматься определенной деятельностью) или без лишения, или лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности (или заниматься определенной деятельностью) или без лишения.

Кстати, ранее любители поживиться дичью, истребляя животных, прятали орудия охоты, а затем открыто транспортировали тушу, выдавая ее за случайно обнаруженную либо купленную с рук у незнакомых лиц. Таким образом они избегали ответственности. Однако появление в законе указанной нормы не позволит гражданам оставаться безнаказанными.