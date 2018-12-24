Две фуры столкнулись из-за собаки на М3 в Бешенковичском районе

Два ДТП с пострадавшими на трассе М3 произошли 23 декабря 2018 года.

Помимо того, что в Лепельском районе столкнулись легковушка Renault и грузовик Hyundai, два грузовика столкнулись на трассе М3 из-за выбежавшей на дорогу собаки.

Вторая авария с пострадавшими на трассе М3 произошло около часа дня. 35-летний водитель за рулем автопоезда Volvo заметил перебегающую автодорогу собаку, из-за чего резко затормозил. По этой причине он столкнулся со следовавшим за ним грузовым автомобилем.

В результате дорожно-транспортного происшествия 30-летний мужчина, который управлял вторым автомобилем, был госпитализирован с травмами.