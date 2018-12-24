Более 200 противников аккумуляторного завода вновь собрались на площади Ленина в Бресте

На площади Ленина в Бресте 23 декабря вновь собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля.

В 12:30 на площади, по данным правозащитника Владимира Величкина, находилось 220 человек, которые обсуждали последние новости, связанные со строительством предприятия.

В 11:30 на сцене, размещенной на площади, начался конкурс новогодних поздравлений школ Ленинского района. Поэтому противники строительства завода, которые вначале собрались в центре площади, переместились на ее край, к памятнику Ленину. Они пояснили, что не хотят быть массовкой на школьном празднике.

Один из противников строительства пришел на площадь в ростовой кукле волка. Он раздавал детям шары и конфеты, фотографировался с ними. Милиция его не задержала.

В этой связи люди напомнили, что 11 ноября на площади был задержан противник строительства завода в ростовой кукле лиса. У него конфисковали костюм, который до сих пор не вернули.

Собравшиеся обсудили планы по проведению местного референдума против строительства аккумуляторного завода. 21 декабря в Брестский райисполком было подано заявление на регистрацию инициативной группы по проведению местного референдума о запрете строительства.

Участники сегодняшней встречи высказали надежду, что инициативная группа будет зарегистрирована. Житель Бреста Анатолий отметил, что если группа не будет зарегистрирована, это можно будет рассматривать как «полное беззаконие».

Участники встречи также уверены, что против завода в ходе референдума, если он состоится, проголосует абсолютное большинство местных жителей.

Как считает жительница Брестского района Татьяна, этот референдум позволит местной власти «достойно выйти из этой ситуации».