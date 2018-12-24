Астероид в форме Вифлеемской звезды пролетит над Землей 24 декабря в Рождественский сочельник

В канун Рождества, вечером 24 декабря, когда католики соберутся в семейном кругу за праздничным столом, мимо Земли пролетит астероид 2018 XN5, похожий на изображение Вифлеемской звезды, сообщает издание Sunday Express.

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии ожидают, что космический камень приблизится к нашей планете на расстояние 1,13 млн км в понедельник, 24 декабря примерно в 18:17 по Гринвичу (в 21:17 по белорусскому времени).

К сожалению, астероид не будет виден невооруженным глазом с нашей планеты. Однако, католики задумываются: то, что астероид пролетит над Землей именно в Рождественский сочельник — совпадение или знак свыше.

Напомним, легендарная Вифлеемская Звезда появляется в рождественской сказке, написанной в Евангелии от Матфея. Считается, что она привела Трех Волхвов с Востока в Иерусалим отдать дань младенцу Иисусу в его яслях.