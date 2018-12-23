В России в ходе спасательной операции в шахте в Соликамске обнаружили тело девятого рабочего, который погиб из-за задымления. Об этом сообщили в воскресенье, 23 декабря, в оперативном штабе на месте ЧП, пишет ТАСС.

В субботу в 10:04 мск произошло задымление в шахте компании «Уралкалий». Всего в стволе шахты работали 17 человек: восемь из них вышли на поверхность, они не пострадали. В зоне задымления оставались заблокированными девять человек — сотрудники подрядной организации «УС-30», которые являются жителями Пермского края, Башкирии и Краснодарского края.

На месте ЧП действует оперативный штаб, работу которого возглавляет губернатор Пермского края Максим Решетников.

В штабе также сообщили, что аварийно-спасательная группа ликвидирует последний очаг горения в шахте. «Остался один очаг горения, идет тушение», — сказали в штабе.