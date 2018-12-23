Число жертв цунами, которое обрушилось на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, достигло 168 человек.

Об этом сообщил журналистам представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии Сутопо Пурво Нугрохо, передает Sputnik.by.

Отмечается, что также пострадали 745 человек, еще 30 – числятся пропавшими без вести. Ведется эвакуация пострадавших.

Волны обрушились на западное побережье Индонезии в субботу вечером. В результате цунами сотни домов и зданий оказались разрушены.

Цунами смыло группу музыкантов прямо во время концерта в индонезийском городе Танджунг-Лесунг.

Во время происшествия на сцене находилась группа Seventeen. По данным СМИ, фронтмен музыкального коллектива пропал без вести.