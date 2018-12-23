Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)», сообщает 23 декабря пресс-служба посольства США в Facebook.

«Документ подтверждает недопустимость захвата территории АР Крым силой, осуждает Россию за политически мотивированные преследования граждан Украины и содержит призыв к российским властям освободить украинцев, незаконно удерживаемых российской стороной», – сказано в сообщении.

За проект резолюции проголосовали 65 государств, против – 27.

Против предложенной Украиной резолюции проголосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа,Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

19 декабря 2016 года Генассамблея ООН приняла первую резолюцию о правах человека в Крыму и Севастополе. В документе, который поддержали 70 стран, Россию впервые назвали государством-оккупантом, а АР Крым – временно оккупированной территорией.